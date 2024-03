Bejegyzésükben azt írják, hogy az idei évben több változtatás is életbe lép a horgász sátorhely foglalással kapcsolatban. Például már nem kell beírni a rendszámot és a területi jegy számát sem, elég az állami, vagy turista állami jegy száma. A két állami jegy esetében a betűjel után kell beírni a számokat.

Már a hosszú hétvégén is foglalhatnak sátorhelyet a horgászok

Forrás: Pexels

A Fővárosi Horgászegyesületek Szövetsége szerint fontos az is, ha megkezdett foglalás esetén valakinek idő előtt abba kell hagynia a horgászatot, akkor már a következő naptól törölheti a hátralévő napokat, vagy módosíthatja a végdátumot. Ellenben a megkezdett napot már nem lehet törölni.

Közölték azt is a horgászokkal, hogy a távolabbi foglalások megkezdése előtt bármikor lehet módosítani, vagy törölni a foglalást. Ugyanakkor a szervezet szigorítást is bevezetett. Tájékoztatásuk szerint ha a halőröknek bármely okból törölniük kell egy adott foglalást, az eddig érvényes szabály (adott évben többet nem foglalhat sátorhelyet) mellett a horgász már meglévő jövőbeni foglalásai is törlődni fognak.

A korai jó idő és az ünnepek miatt már kihelyezték a mobilvécéket az öbölben, sőt a „H” sátorhely esetében már március 29-től lehetőség nyílik a foglalásra. Az „SH” sátorhelyek esetében június 16-tól fogadják a foglalási igényeket.