Nagy űrt hagyott maga után a Dorogi Homokvasút, melyet szinte nyom nélkül számoltak fel a rendszerváltás előtti esztendőben, pedig manapság az egykori szénmedence turizmusának egyik legnagyobb attrakciója lehetne. A több évtizeden át működő, villamosított gazdasági vasútból a töltéseken kívül csak néhány tárgyi emlék, dokumentum maradt fent. Az archív fotókat, anyagokat egyik közösségi oldalon pedig lelkes baráti kör gyűjti.

Laub Dominik (balra) ötlete alapján épülhet újjá a homokvasút Ghimessy állomása.

Sokan azt hinnék, hogy a nosztalgikus érzés csak a nyugdíjasokat ragadja meg igazán, pedig a fiatalok körében is vannak olyanok, akik a helytörténet gazdag szeletét adó egykori homokvasút nyomait kutatják. Persze ehhez az is hozzájárult, hogy az elmúlt években könyv is született a Dorogi Homokvasút történetéről, mely a legfiatalabb generációk érdeklődéseit is felkelti.

A Dorogon élő Laub Dominik az elmúlt években többször is igen alaposan bejárta az egykori nyomvonalat és az egyik ilyen terepszemle során vette észre a csolnoki Liget-hegynél a már felszámolt Ghimessy állomás maradványait. A fiatal vasútbarát későbbiekben néhány segítőjével együtt teljesen feltárta a területet. Előkerült néhány lépcsőfok és a régi épület alapjait is sikerült megtalálniuk.

Már akkor felmerült benne ötletként, hogy érdemes lenne újjáépíttetni az állomást, amellyel méltó emléket lehetne állítani a homokvasútnak. Az ötletét többen is támogatták, Kolonics Péterné, Csolnok polgármestere is támogatásáról biztosította őt. A község vezetőjének közbenjárására Hampl Róbert János csolnoki származású okleveles építészmérnök elkészítette az újjáépítéshez szükséges terveket.

A homokvasút egykori Ghimessy állomása.

Idén újjáépülhet a homokvasút állomása

Laub Dominiktól megtudtuk, hogy a projekt idén kapott újabb lendületet. Nemrégiben kiírta „A dorogi homokvasút baráti köre” közösségi oldalra, hogy a munkálatokhoz szükség lenne több száz darab téglára, Kolonics Péterné pedig jelezte neki, hogy 400 darabot ki tudnak vinni a helyszínre és már ki is vitette.

– A dorogi Baumit Kft. építőanyagokat ajánlott fel az újjáépítéshez, egy kőműves és egy ács vállalkozó segít nekünk az építési munka kivitelezésében. Egy nyílászáró készítőre még szükség van, aki eredeti méretnek megfelelően legyártatná az ajtót és a két ablakot – árulta el.

Történet Az egykori gazdasági vasutat azért hozták létre, hogy homokot szállítsanak tömedékanyagnak a Dorogi-szénmedence bányáiba. Az első, villamosított szakaszt – melyet a köznyelvben régi homokvasútnak is szoktak nevezni – 1922-ben adták és 1935. július 19-ig üzemelt. Még abban az évben, szűk egy hónappal később megkezdte működését a meghosszabbított homokvasút, mely az esztergom-kertvárosi Sátorkőpusztától immár a csolnoki Auguszta aknáig szállította a homokot és a későbbiekben kétszer is bővítették a nyomvonalat. A Dorogi Homokvasút egyedisége abban rejlett, hogy egyenáramú, felsővezetékes 760 mm-es keskeny nyomtávolságú vasút volt. A tömedékanyag célba juttatásához ikresített Ganz mozdonyokat használtak, melyeket a többi mozdonnyal együtt a vonal felszámolását követően, sokak bánatára végül összedaraboltak. Érdekesség, hogy 2022-ben, vagyis a működés megkezdésének századik évfordulója alkalmából Csolnokon emléktáblát is avattak. A Bányászkör Instant Túramozgalom jóvoltából akár nyomvonalbejáró túrákat is teljesíthetünk.

A kezdeményezés ötletgazdája megjegyezte: volt bőven feladat a helyszínen, hiszen mintegy 1 méter vastagságban kellett földet és törmeléket eltávolítani az épület alapjáról. Volt egy vállalkozó, aki munkagéppel segített nekik a terület további kialakításában.

Már pucolják a téglákat, melyből újjáépítik a homokvasút egykori állomását.

– Már elkezdtük a felajánlott téglák lepucolását és számolását, igaz, még pár száz darab hátravan. A falazásnál a kőműves keze alá fogunk dolgozni, mi leszünk a segédjei. Fontos, hogy mindenki, tehát még a vállalkozók is társadalmi munkában vesznek részt a projektben. Aki szívesen rááldozna néhány órát, esetleg egy-két napot a szabadidejéből az újjáépítésre, azokat várjuk „A Ghimessy állomás rekonstrukciója” nevű Facebook csoportban, ahol folyamatosan tájékoztatást adok az aktualitásokról. Remélem, hogy legkésőbb nyár elejére újra állhat az állomásépület – tette hozzá.

Laub Dominik a későbbiekben pályázatot is szeretne benyújtani annak érdekében, hogy akár padokat, ismertető táblákat is kihelyezhessenek a helyszínre.