Az elmúlt években több ok – például az infláció, a pandémia és a szomszédban zajló háború nyomán kialakult helyzet – miatt is jelentős áremelkedéseket figyelhettünk meg mind az új-, mind a használtautók-piacán is. Sokan elhalasztották az autóvásárlást, a tulajdonok egy része a kivárásra játszott és inkább megtartották a régebbi, megbízható, olcsóbban fenntartható járműveket.

A januári adatok alapján akár változásra is lehet számítani a használtautó-piacon.

Fotó: Németh András Péter / Forrás: Szabad Föld

Ellenben a számok nem hazudnak: a DataHouse januári előzetes adatai alapján azt mondhatjuk, hogy a belföldi használtautó-piacon pozitív irányú változásra lehet számítani. A mostani, 74.900 ezer darabos érték a valaha volt második legmagasabb, eddig korábban csak egyszer, 2022. márciusában cserélt több személygépkocsi gazdát egy hónap alatt. Akkor 76 ezer járműnek lett új tulajdonosa – írja a Világgazdaság a JóAutók.hu nyomán.

Apró lépésekkel halad előre a használtautó-piac

Bereczki Gábor, egy tatabányai használtautó-kereskedés vezetője szerint is érezhető némi változás, a piac apró lépésekkel halad előre. Tapasztalatai szerint minél drágábban kínálnak eladásra egy használt autót, annál nagyobb áresés figyelhető meg. Például egy 20 milliós autót már 17-18 millió forintért is meg lehet kapni.

Lapunknak azt is elmondta, hogy a vásárlók jellemzően a pár százezer forintba kerülő járműveket keresik továbbra is, a cél az, hogy olyan kocsit vegyenek meg, ami megbízható, könnyen el lehet vele jutni munkába vagy vásárolni és rendkívül kedvező a fenntartása. Megjegyezte, hogy a 2008-as gazdasági világválság előtt sok 1-3 éves autó volt a piacon, most nagyon nehéz ilyen fiatal használt járművet találni. Persze kereslet azért továbbra is lenne ilyen életkorú járgányokra.

Népszerű az alsó-középkategória

Az idei első két hónapban 18 642 darab használt autót hoztak be Magyarországra, míg tavaly ugyanebben az időszakban valamivel kevesebbet, 16 987 darabot regisztráltak – áll a Weltauto közleményében. A használtimport nagyját – együttesen 57,83 százalékát – február végéig továbbra is három kategória fedte le. Az alsó-középkategória 4749 darabbal 25,47 százalékot tett ki, a kisautók 3122 darabbal 16,75 százalékot, míg 2910 darabos forgalomba helyezéssel a felső-középkategóriáé a piac 15,61 százaléka. A Magyar Távirati Irodához eljuttatott közlemény szerint a három legnépszerűbb behozott autó az idei év első két hónapjában a Volkswagen Golf (611 darab), a Volkswagen Passat (599) és a Ford Focus (594) volt.

– Mivel nem érkezik annyi import autó, mint évekkel korábban, így jórészt a hosszú évek óta itthon lévő gépkocsik járnak kézről kézre és nagy az érdeklődés a lízing cégektől visszavett kocsik után is, melyeket akár a többéves lízingszerződés után 150-200 ezer megtett kilométerrel dobnak piacra – fogalmazott a szakember.

Véleménye szerint az elektromos autók térnyerése is jelentősen befolyásolja majd a piacot, hiszen ha az állami támogatások révén egyre többen vásárolnak zöld rendszámos kocsit, úgy a belsőégésű motoros járművek ára is jelentősen csökkenhet majd.