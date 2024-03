A februári testületi ülésen mutatták be a tatai parkolók telítettségi vizsgálatát. A felmérést a Május 1. út és az Öreg-tó közötti utcákban, Illetve a körforgalom, Cseke-tó, illetve az Öreg-tó közötti részeken végezték el. Így többek között kimaradtak az Új úti tömbök és a Komáromi utca is. Az adatokból többek között kiderül, hogy a városban az önkormányzati parkolók száma alig több mint 2100, a különböző bevásárlóközpontok parkolóival közel 5 ezer férőhely van. Azonban autóból mintegy háromszor ennyi van jelenleg Tatán, nem számítva a környező településekről érkező járműveket.

Új parkoló épülhet a Dobroszláv utcai távfütőmű helyén is

Fotó: G.D.V. / Forrás: 24 Óra

Ezekből az egyszerű alapadatokból is jól látszik, hogy jóval több az autó, mint a parkoló. Michl József polgármestertől megtudtuk, hogy már évek óta keresik a probléma megoldását. Ennek részeként három új parkoló épülhet a közeljövőben a városban.

Hamarosan megkezdődhet az új parkolók építése

– A Dobroszláv utcai távfűtőmű helyén egy murvás parkolót hozunk létre. A sportcsarnok mellett is szeretnénk bővíteni a parkolási lehetőséget. Itt már két területet meg is vásárolt az önkormányzat erre a célra. Illetve a Fáklya utca elejére is tervezünk egy új parkolót, amire már a pályázatot be is nyújtottunk. Ezeknek a helyeknek a kialakításával szeretnénk elérni a 2500-2800 férőhelyes önkormányzati tulajdonú parkolószámot. Azt reméljük, hogy ezek segítségével könnyebb lesz Tatán parkolni – magyarázta a polgármester, aki kiemelte, hogy tovább folyik a vizsgálatuk. Ugyanis azt szeretnék elérni, hogy "pörögjenek" a parkolók.