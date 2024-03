Tervek

Schmöltz Margit szerint nagy megtiszteltetés számukra, hogy több ismert és népszerű író is részt vett a történelmi regény megszületésében. Közülük kiemelte Nemere Istvánt, aki szintén igent mondott a hangoskönyv-változatra és vállalta, hogy felolvassa a saját fejezetét. Az esztergomi író megjegyezte: a felvételek alkalmával figyelnek arra is, hogy a szavakat, mondatokat megfelelően hangsúlyozzák, ezáltal az olvasók számára egy kellően élvezetes kiadvány készülhet. Egyébként a jövőbeli tervek kapcsán elárulta, hogy egyelőre nem kaptak megkeresést a mű megfilmesítésével kapcsolatban, ugyanakkor remélik, hogy az évszázadokat átívelő történet idővel felkeltheti a filmesek érdeklődését is. A szerzőkkel közösen azon is dolgoznak, hogy külföldön is megjelenhessen a regény. Ezáltal akár Európa szerte még többen megismerhetik a főváros múltját.