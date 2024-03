Ki a hamburgerzsemlét, ki pedig a húspogácsát ette meg először. Ki vízzel, ki pedig kólával próbálta enyhíteni szomjúságát egy-egy falat között.

Hamburger Hulk két kilogrammosra nőtt, amit fél óra leforgása alatt kellett elpusztítani

Fotó: Wágner Zsanett / Forrás: 24 Óra

Ki habzsolt, ki pedig komótosan falatozott – mondván, a kezdeti lendület hamar elfogy a hatalmas hamburger evése közben.

Tippek és trükkök ugyan voltak és mind különbözött a másiktól, abban viszont közös nevezőre jutott mind a hét bátor versenyző, hogy 2 kilogrammos hamburgert próbál eltüntetni a tányérról mindössze fél óra alatt. Röviden ez volt a tatabányai Vegas Burger első hamburgerevő versenyének mérlege.

Baldauf Attila, Dávidházy Bence és testvére, Balázs, Hegedűs Márk, Hunyadvári Rómeó, Malinovszki Ádám, Molnár Ábel és Váradi Bence. Ők nyolcan ültek egy asztalhoz március 14-én, csütörtökön, hogy elfogyasszanak egy méretes amerikai szendvicset. Soós Martin üzletvezető elmondta, az erre az alkalomra készített Hulk burger egy kilós marhahúspogácsából áll, amit zöld színű Cheddar, baconszalonna, paradicsom, lilahagyma, saláta, uborka, valamint a titkos receptúra alapján készült hamburgerszósz tesz még izgalmasabbá.

Hamburger Hulk legyőzőre akadt

Csonka Kinga ismertette a szabályokat és gondoskodott a versenyzők jólétéről. A felszolgáló sűrűn öntötte a poharakba a vizet, és kínálta a szalvétákat. Amikor kellett, néhány buzdító szóval is ellátta a társaságot és az eltelt időt is mindig jelezte nekik. Hatalmas érdeklődésre tett szert a verseny: valaki családjával érkezett és kislánya szurkolt neki folyamatosan, de a Tatabánya Mustang amerikai focicsapat drukkerei is a helyszínen voltak. Többnyire az ő játékosaik próbálták elpusztítani Hulk-ot, egy normál burger háromszorosának megfelelő óriást. Röpködtek a poénok a verseny közben is. Egyikőjük például sosem gondolta volna, hogy a hamburgernek is lehet ötven árnyalata.

Az első helyezettnek járt egy kupa, valamint 40 ezer forintos vásárlási utalvány, amit a tatabányai hamburgerezőben tud majd elfogyasztani. A második helyezett 25 ezer forintos, a harmadik pedig 15 ezer forintos utalvánnyal lett gazdagabb. Minden résztvevő kapott egy ajándék pólót.

Hunyadvári Rómeó, Váradi Bence (középen), és Molnár Ábel lettek a bajnokok

Fotó: Wágner Zsanett / Forrás: 24 Óra

Végül alig egy perccel a verseny vége előtt letuszkolta torkán az utolsó falatot is Váradi Bence így magasba emelhette kezét. Hatalmas taps járt a versenyzőnek, hiszen ő volt az egyetlen, aki elpusztította a hamburgerszörnyet. A többiek között a maradékok mennyisége döntött, így alakult ki a második helyezett, Rómeó személyében, a harmadik pedig Ábel lett.

A kérdésre, hogy mikor jönnek legközelebb hamburgert enni, nem kaptunk választ. A tekintetekből arra lehetett következtetni, hogy a srácok egy ideig biztosan más vizekre eveznek, ha gasztronómia szóba kerül.

A szomszédos városban, Tatán is rendeztek már hasonló megmérettetést. Sokan vállalkoztak az óriások elpusztítására, közöttük az előző évek bajnokai is. Kuti Ádám személyi edzőnek 5 perc sem kellett, 3 perc 50 másodperc alatt pusztította el a Monster nevű szendvicset, a szörnyeteget. Ugyanitt már sörivó versenyt is szerveztek.