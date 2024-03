Helyszíni fotókon az Esztergom-Nyerges Rallyn történt halálos baleset

A mentősök jóvoltából újabb részletek derültek ki a halálos kimenetelű balesetről és a sérültekről, valamint helyszíni fotókat is hoztunk nektek.

Pörkölt lett az egykor világhíres tatai versenylovakból +fotók, videó

Kincsem unokája, Tokió, a 19. század utolsó évtizedének legjobb magyar lova is Tatán tréningezett. A Tatai lóversenyzés történetének aranykora című könyv a leghíresebb zsokéknak, trénereknek és versenylovaknak állít emléket.

Megérkezett Tatabányára ez első trafibox

Már Tatabányán is nyitott szemmel kell közlekednie az autósoknak, ha nem akarnak vastag csekket a postaládájukban. Kihelyezték az első trafiboxot a városban.

Száz virágszál ünnepe lett a karikázó virágvasárnap a Kossuth téren +fotók, videó

A kegyeibe fogadta az időjárás a böjti karikázó résztvevőit és táncosait a hétvégén, az egyszer biztos. Szombat este leszakadt az ég, de a virágvasárnap reggel már derűsebben köszöntött rá mindenkire. És az eső is csak akkor kezdett el cseperegni, amikor már véget ért a hagyományőrző és -éltető program. No de kezdjük is az elején.