A neszmélyi Jack Sparrowt, vagyis a hajóskanzen kapitány cicáját nem kell bemutatnunk olvasóinknak. Pityu, a fehér-szürke cirmos életét a Kemma.hu is végig követte. Kedves történetei pedig számos olvasónknak szereztek vidám perceket. Azonban most rossz hír érkezett Pityuról. A kandúr eltűnt. Szaniszló Tibor, a Neszmély kapitánya a Kemma.hu-nak elmondta, hogy a cica imádja a hasát, így ha el is kóborol etetésre mindig a tálja mellett találják. Azonban Pityu reggel nem jelent meg a hajón a szokásos időben. Péntek este óta senki sem látta.

Pityu a hajóskanzen cicája péntek este nem ment haza. Megtalálója jutalmat kap.

Forrás: Beküldött

– Minden reggel úgy indul, hogy kiülünk meginni a kávénkat. Pityu pedig már a lábunk alatt sertepertél, várja a reggelijét. Utána egy faroklegyintéssel elköszön és megy is tovább a dolgára. De 10 óra körül újra megjelenik, vissza hozza a hasa. A kandúr ugyanis naponta 4-5 alkalommal is eszik és nagyon ritka, hogy kihagyjon egy ékezést. Párszor előfordult, hogy fél napot is távol volt, de estére akkor is mindig visszatért – árulta el a kapitány, aki már komolyan aggódik kedvencéért.