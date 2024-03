Öt nap telt el azóta, hogy utoljára látták gazdái Pityut, a Neszmélyi Hajóskanzen cicáját. Gazdái már a reményt is kezdték feladni, hogy visszakapják kedvencüket. Azonban szerda késő este egy fiatal pár érkezett egy cicával a karjában a hajóskanzenhez.

Pityu csütörtök reggel már újra a hajóskanzenben üdvözölte gazdáit

Fotó: Beküldött fotó

Szaniszló Ivett, a cica gazdája csütörtök reggel értesítette a Kemma.hu-t, hogy meglett Pityu. A Neszmély hajó kapitányának lánya külön megköszönte portálunknak, hogy hírt adtunk Pityu eltűnéséről.

– Miután a Kemma.hu-n megjelent, hogy keressük Pityut és jutalmat ajánlottunk fel a megtalálónak, megkeresett bennünket a Tények riportere is, hogy szeretnének ők is beszámolni Pityu eltűnéséről. A szerda esti adásban ment le a riport. Három órával később pedig már itthon is volt a kandúr – mesélte Ivett.