Széleskörű kórházi tapasztalat és szakmai felkészültség, gyermekszeretet – dr. Berezcky Lea csecsemő- és gyermekgyógyász hivatásának építőkövei. A Szent Borbála kórház közösségi oldalán számoltak be arról, hogy a gyermekorvos ez év január 1-től a Szent Borbála Kórház új osztályvezetője. Dr. Czelecz Zsuzsanna főorvos 50 év szolgálat után ment nyugdíjba és adta át az osztály vezetését kollégájának.

Dr. Berezcky Lea (balra) már kisiskolás kora óta gyermekorvos akart lenni. Jobbra pedig Balogh Márta a kórház sajtómunkatársa

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: 24 Óra

− A Debreceni Orvostudományi Egyetemen 2004-ben végeztem, és 2005 január elsejétől dolgozom itt, a vármegyei Szent Borbála Kórház gyermekosztályán. Az egyetemi évek után szerettem volna visszajönni a családom közelébe, nagyvárosba, de mégse a fővárosba, mert a budapesti forgatagra, túlzsúfoltságra már nem vágytam. Emiatt kerestem a szülőhelyemtől nem túl távoli nagyvárost, így kerültem Tatabányára.

Nagyon sokat köszönhetek azoknak a kollégáknak, akik akkor már szakorvosként, adjunktusként vagy főorvosként türelmesen tanítottak, segítettek nekem. Tőlük tanultam meg igazából a gyermekgyógyászatot, és annak gyakorlatát, nekik is köszönhetem, hogy végül tényleg gyermekgyógyász szakorvos lettem. Többen közülük még jelenleg is itt dolgoznak, furcsa, hogy most a főnökük lettem − árulta el a főorvosnő, aki egy tizenegy gyermekes család nyolcadik gyermekeként nevelkedett.

Már kisiskolásként eldöntötte, hogy gyermekorvos lesz

− Mindig féltő, óvó szeretettel foglalkoztam a nálam kisebb gyermekekkel és körülbelül 9-10 éves lehettem, amikor megfogalmazódott bennem, hogy felnőttként is gyermekekkel szeretnék foglalkozni, mégpedig gyermekorvosként. Onnantól tudatosan készültem erre a pályára. Ma is azt vallom, hogy a gyermekorvoslás a legszebb "munka", a legszebb hivatás. Segíteni gyermekeken, végigvezetni őket a gyógyulás útján, vagy esetleg krónikus betegségüket kezelni és ezen az úton végigkísérni őket, akár éveken keresztül, megtisztelő és felemelő feladat. Természetesen ennek a pályának is megvannak a nehézségei, előfordulnak szomorú, nehezen feldolgozható események, látunk tragikus sorsokat, melyeket pont azért nehezebb elviselni, mert gyermekekről van szó, de szerencsére ez a ritkább − tette hozzá dr. Berezcky Lea, aki szerint elődei magasra tették számára a lécet.

− Tizenkilenc éve dolgozom itt, a Szent Borbála Kórház gyermekosztályán, és bő két hónapja vagyok megbízott osztályvezető. Nincs egyszerű feladatom, elődeim "magasra tették a lécet", hiszen kiváló szakmai és emberi munkát végeztek. Furcsa, az eddigiektől teljesen eltérő feladat ez. Alapvetően szeretek közvetlenül részt venni a betegellátásban, a beteg mellett állni, de most inkább a koordinálás és az egész osztály összetartása a feladatom. A gyermekosztály összességében nagy osztály, a gyermekbetegségek igen széles spektrumát látjuk el, 0-18 éves kor között. Több részlegből áll – általános gyermekosztály, gyermekintenzív osztály, PIC, újszülött osztály és a járóbeteg szakambulanciák –, sokan dolgozunk itt. Ezt az egészet egyben látni és irányítani, ez most a feladatom, és ez jellegében is egészen más, mint eddig, valamint több figyelmet, több időt és több türelmet igényel − magyarázta új megbízásának kihívásait az osztályvezető, aki nagyon nagy megtiszteltetésnek éli meg, hogy ő kapta a feladatot és nagy lelkesedéssel vetette bele magát a munkába.