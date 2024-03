Nagy kokárda napokra várták az érdeklődőket a Monostori erődbe. A háromnapos rendezvény nemzeti ünnepünkön vette kezdetét, de szombatra és vasárnapra is jutott program. A Magyarock Dalszínház jóvoltából több alkalommal meg lehetett tekinteni A költő visszatér című rockoperát, de az erőd munkatársai óránként indítottak tárlatvezetéseket is. A programon természetesen a gyerekek sem unatkoztak.

A gyerekek egyenruhát is ölthettek a programon

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

A Kemence Egyesület és önkéntes segítőik ugyanis változatos kézműves foglalkozásokkal készültek. Lehetett huszárcsákót készíteni, fejdíszt, lovat, valamint mézeskalács huszárt is díszíthettek, amelyet később jóízűen el is fogyasztottak. A kicsik emellett huszárruhát is ölthettek, sőt Schmelcz Márk huszár hagyományőrrel is fotózkodhattak. A Szőnyi Lovas Sportegyesület szintén aktív részese volt a programsorozatnak, akik pénteken és szombaton látványos huszár karüsszel bemutatókat tartottak a közönségnek.