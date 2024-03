Mit kell tenni akkor, amikor valakinek meghal a szerelme? – ilyen és hasonló kérdésekre próbál meg választ adni Deés Szilvi könyve, A kék fotel. A gyászról szóló könyv tatabányai bemutatójának a József Attila Könyvtár adott otthont, ahol Sugta Klára művészetterapeuta beszélgetett az oroszlányi szerzővel március 14-én, késő délután.

A gyász feldolgozását segítő művészetterápiáról is szól Deés Szilvi (jobbra) könyve. A kék fotelt dedikálta az előadás végén

Fotó: Wágner Zsanett / Forrás: 24 Óra

A bemutatón elhangzott, hogy gyászt élünk meg egy szakítás során, egy sikertelen vizsga után, vagy akár akkor is, amikor egy másik városba, országba költözünk. Ami közös ezekben az eseményekben, hogy megváltoztatják a világról, önmagunkról alkotott képet. Az érzelmi terheléshez az is hozzájárul, hogy a korábban állandónak hitt jelenségek szűnnek meg állandónak lenni.

Deés Szilvi saját történetén keresztül mutatja be, hogyan megy végbe a gyászfolyamat. Szerette volna arra is felhívni a figyelmet, hogy nem szégyen a segítségkérés, legyen az akár egy terápia. Ilyen esetekben pedig bármi lehet segítség, amiben örömöt talál az érintett. Neki például az írás jelentett menekülőutat, vagyis a kék fotel és a piros párna. Ami akkor is meghallgatta őt, ha már nem volt kinek mesélni.

Gyász: a veszteségből belső erő is lehet

Sokan voltak kíváncsiak az előadásra. A közönség drámai és érzelmi utazást is kapott, ami korosztály nélkül szól mindazoknak, akiket már ért komoly veszteség életükben. A néhol szívbe markoló, néhol pedig szenvedélyes számvetés éppen annak bizonyítéka, hogy a megrázkódtatások idején is van útmutató és a veszteségek belső erővé alakíthatók.

A könyv főszereplői Zsófi és Gergő. A szerző csaknem 100 levélváltáson keresztül mutatja be a kettejük között kialakult érzelmi kötődést és azt is, hogyan ér minden véget egy tragédiával, amit úgy hívnak: daganat.