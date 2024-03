A kormány hosszútávra tervez a zöldenergia terén

Az évnyitón Isépy Tamás, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. Makrogazdasági üzletágvezetője is előadást tartott, melyben kiemelte: az elmúlt év nehézségei után a következő időszakban újra növekedő pályára állhat a gazdaság, amit az előretekintő vállalati konjunktúraindex eredményei is alátámasztanak. Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő, az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztosa hangsúlyozta: amikor zöld átállásról, zöldenergiáról beszélünk, látnunk kell azt is, hogy a kormány hosszútávra tervez és nagyon alapos, átgondolt stratéga mentén alkotja meg a napi, a rövid-, a közép- és hosszú távú szabályozási környezetet.