A tatai és tatabányai múltidézőnket is imádtátok, így arra gondoltunk, hogy most Esztergomot mutatjuk be nektek, hogyan is nézett ki a '70-es években. Ismét a Fortepan hatalmas képtárát böngésztük át. Az óriási fotóválogatás garantáltan rengeteg élményt fog felidézni bennetek.

A fotóválogatás több mint 50 képben mutatja meg a '70-es évek Esztergomját

Forrás: Fortepan/Urbán Tamás

Évtizedekkel visz vissza a múltba a fotóválogatás

Emlékeztek még a Volántourist Üdülő Szállodára? Esetleg az ÁFÉSZ áruházra? A Petőfi Mozira, a csonka Valéria hídra, vagy a Csülök Vendéglőre? Ezekre a kérdésekre most mind választ adunk nektek. Nem kell mást tennetek csak végignézni hatalmas galériánkat a '70-es évek Esztergomjáról. Jó múltidézést és nosztalgiázást!