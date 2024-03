Ha húsvét, akkor családi nap Tatán! Élő kisnyulak, bárányok, arcfestés és kézműveskedés... Csak néhány program azok közül, amelyek a gyermekeket, na és persze, a családokat várták szombaton.

Állati húsvét Tatán: testközelből találkozhattak a kis kedvencekkel a gyerekek

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: 24 Óra

A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt., azon belül is az Új Kajakház Ökoturisztikai Központ több mint tíz évvel ezelőtt hívta életre húsvéti családi napját.

– Próbálkoztunk, hogy húsvéthétfő legyen, vagy vasárnap, esetleg szombat. De úgy tűnt az elmúlt évek alapján, hogy a szombati nap az, amikor a családok kimozdulnak. Időről időre megjegyezzük, hogy igen, szükség van erre a húsvéti családi napra. Sok a tatai család, sok a kiránduló, úgyhogy ez egy sikeres rendezvény – emelte ki Michl-Perczell Anita művelődésszervező, aki hozzátette:

– Délelőtt és délután mindig van színházi előadás, igyekszünk a húsvéti témakörből válogatni.

A gyermekek örömére Nyúl Péter óriásbáb is ellátogatott Tatára, aki még játékra és táncra is invitálta a kicsiket, sőt, még közös fotót is készíthettek kedvencükkel.

Állati húsvét!

A szomódi Strucckert néhány lakója szintén várta a látogatókat.

– Többek között hoztunk néhány nyuszit, birkát, kecskét, fürjet, baromfikat, hogy a gyerekek megnézhessék közelről, milyenek is ezek az állatok – árulta el a kemma.hu-nak Nagy Bálint, a családi vállalkozás egyik tulajdonosa.

A pici kecskéket nem kell megkötni, hogy ne szaladjanak el édesanyjuktól.

– Ez azért van, mert a kis kecskék ilyenkor még az anyatejhez vannak szokva, és szükségük van a táplálásra. Már látszik, hogy legelgetnek ebben a korban, de azért az anyjuktól a biztonságos távolságot megtartják, ám nem is mennek olyan messze.

Húsvét idején megnövekszik a nyuszivásárlás. Az állatvédők azonban óvatosságra intik a szülőket.

– Mi befogadjuk ezeket az állatokat, amelyekkel nem tudnak bármilyen oknál fogva foglalkozni. Hogyha telefonon felkeresnek minket, akkor megpróbálunk nekik helyet teremteni – mondta Nagy Bálint, aki azt is hozzátette, hogy a legtöbb nyuszi így kerül hozzájuk, a gyermekek ezekkel a kis kedvencekkel találkozhattak ezúttal is.