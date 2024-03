Felújítás

Farkas Krisztina ismertette: a községi klubban felújították a vizesblokkokat, megnövelték a konyha méretét, új nyílászárókat építettek be. A teljes fűtési rendszert és a villamos hálózat is korszerűbb lett. Szigetelték a födémszerkezetet, a régi műanyag lambéria helyett álmennyezetet alakítottak ki. Az épület mindemellett külső hőszigetelést is kapott. Az energetikailag korszerűsített intézmény fenntartási költségei jelentősen csökkenhetnek a korábbiakhoz képest.