Csak egy mozdulat és bárki fekete öves lehet. Sőt életet is menthet ezzel a gyorsan és könnyen megszerzett tudással. A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség közösségi oldalán megosztott videóban Hufnágel Lívia rendőr törzszászlós, a Tatai Rendőrkapitányság szabálysértési referense, nem utolsó sorban 2 DAN-os fekete öves karatés elárulja az egyszerű módszert, amivel bárki egy mozdulattal fekete öves lehet.

Hufnágel Lívia rendőr törzszászlós elárulja, hogy lehet valaki egy mozdulattal fekete öves

Fotó: Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség / Forrás: Facebook

A titok pedig nem is annyira titok. Egyszerűen csak be kell kapcsolni egy mozdulattal a fekete biztonsági övet az autóban, mielőtt elindulunk. Ez az egyetlen apró, de annál fontosabb mozdulat pedig már eddig is sok olyan ember életét menthette volna meg, akit szerettei hazavártak. A Kemma.hu is több súlyos balesetről számolt már be, ahol a tragédia megelőzhető lett volna, ha bekapcsolják a biztonsági övet.

Ha valaki fekete öves, életeket menthet

Mint arról korábban beszámoltunk, Ács térségében, az 1-es számú főúton haladt személygépkocsival egy férfi 2023. április 7-én délután, amikor letért az úttestről és árokba borult. A sofőr olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Az áldozat egy 53 éves férfi volt, akinek a biztonsági öve nem volt bekötve.