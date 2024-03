Fekete Miklóst indítja polgármesterjelöltnek Tatabányán a Generációk Tatabányáért Egyesület. Sajtótájékoztató keretében számoltak be a kampányindító programról, amely négy alappilléren nyugszik. A választási siker esetén a munka, a lakhatás, az élhetőség és a szabadidő területén vezetne be reformokat az egyesület, melynek elnöke, Gutai Zsolt is részt vett a Konzum üzletház emeletén tartott tájékoztatón. Fekete Miklós tősgyökeres tatabányai, 1994 óta vesz részt a politikában. Az ötödik ciklusban dolgozik helyi képviselőként, volt alpolgármester.