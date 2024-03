– Csak ön után! Tessék! – szólt oda, majd intett is az egyik fiatal sofőr a másiknak, aki udvariasan maga elé engedte társát. A fehér festékkel felfestett pályán aztán egymás mögött haladtak végig, majd be is tértek a kis benzinkútra. Természetesen az élményvezetés közben figyeltek a táblákra és az alapvető közlekedési szabályokra is. Nem titok, a Kresztergom Parknak az az egyik célja, hogy olyan tudással vértezzék fel a gyermekeket, melyet aztán bátran használhatnak a mindennapokban.

Kinyitott a Kresztergom Park, örömmel vettek részt a gyermekek az élményvezetésen

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

Lehetnek rendőrök, mentőorvosként is körözhetnek, de „átlagos” járművezetőként is megannyi élmény érheti a fiatalokat. A járművek is különlegesek, Suzuki Vitara típusú elektromos kocsik maximum 4 kilométer/órás sebességre képesek és adaptív tempomattal is ellátták őket. Az ifjú sofőröket a pályán csupa olyan szituáció várja, mellyel a valós életben is találkoznak. Így keresztülhaladhatnak körforgalmon, de útjuk során lámpás kereszteződéshez is érnek, ahol az éppen aktuális fényjelzésnek megfelelően kell dönteniük. Sőt, ha járókelő érkezik, akkor meg kell állniuk a gyalogos-átkelőhelynél és meg kell várniuk, míg a személyek áthaladtak a zebrán.