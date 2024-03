A hatajtósokat, amelyek 37 négyzetméteres életteret biztosítottak a családoknak. A mellékhelyiség az épületeken kívül volt, és minden családhoz tartozott egy-egy széntároló. Az altiszti lakásokról is volt szó a beszélgetésben, s néhány fotót is hozott Dallos István a területek átalakulásáról, a tömblakások építéséről is.

Az első kép a régi Bányakórház környékét mutatja, majd az államosítás után egy bölcsődét.

