Nagy érdeklődés mellett nyitották meg a kiállítást, amely Tatabánya történetébe enged bepillantást. Pál Gabriella, az intézmény igazgatója köszöntötte a vendégeket, akik között voltak olyanok, akik önkéntesként segítettek a dózsakerti ásatások helyszínén. Ilyen volt Vejtey Miklós önkormányzati képviselő, aki már a megnyitó előtt boldogan mutatta azokat a tárgyakat, amelyeket évezredes pihenés után a felszínre segített.

Vejtey Miklós büszkén mutatta az első leletet, amelyet meglelt a dózsakerti ásatások helyszínén, egy díszes kis csészét

Pál Gabriella röviden ismertette a Dózsakerti ásatások menetét. Kiemelte Homola István nevét is, aki figyelve a beruházások menetét több régészeti lelőhelyet jelentett be. Évtizedekkel ezelőtt, 1976-ban kora vaskori temető részletét tárták fel ebben a városrészben. A feltárások szenzációs eredményekkel zárultak. A munka során szinte minden régészeti korszak emlékanyaga előkerült, s egy avar település részlete mellett a Dunántúl addig ismert legjelentősebb 10. századi településrészlete is. Később itt kirajzolódott a honfoglalás kori falu szerkezete, előkerültek a korai és késő bronzkori település maradványai, kelta falu házalapjai és gödrei, tovább gyarapodott a legkorábbi, újkőkori falu és a rézkori telep emlékanyaga is.