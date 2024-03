Kiemelkedő és önzetlen közösségi munkája elismeréseként díszpolgári címmel tüntette ki a tokodaltárói képviselő-testület Szendi Jánosnét, aki a közelmúltban a Bányász Művelődési Házban rendezett ünnepségen vehette át az elismerést Petrik József polgármestertől, Erős Gábor országgyűlési képviselőtől és Popovics Györgytől, a vármegyei közgyűlés elnökétől.

Erős Gábor, Petrik József, Szendi Jánosné, Tokodaltáró díszpolgára és Popovics György a díjátadó ünnepségen

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

A méltatásban elhangzott, hogy az annavölgyi születésű Szendi Jánosné 70 éve él Tokodaltárón, immár 7 évtizede tagja a Tokodaltárói Bányász Vegyes Kórusnak, fontosnak tartja a bányász hagyományok megőrzését. Több kezdeményezés is fűződik a nevéhez – például 2000-ben az árvízkárosultak megsegítésére jótékonysági koncert megtartását is indítványozta – hasznos és igen megbecsült tagja a közösségnek, ott segít, ahol tud. A díjazott az oklevél és a település címerével is ellátott hollóházi kerámia átvétele után meghatódva mondott köszönetet az elismerésért.

Díszpolgári cím mellett több kitüntetést is átadtak

Az eseményen Petrik József ismertette, hogy a képviselő-testület tavaly decemberben több kitüntető cím adományozásáról is döntött. A településért és a helyi közösségért végzett tevékenysége elismeréseként Kaposvári Adrienn, Putz Albert Zsolt, illetve a Magyar Vöröskereszt Kék Duna Tokodaltárói Alapszervezete is Kiváló Közösségi Munkáért Elismerő Oklevelet kapott.

Közösség Erős Gábor a rendezvényen elmondta: a nehéz időkben a családok, közösségek összefogása jelentheti a legnagyobb erőt és hogy a díjazottak példát mutatnak mindannyiunk számára. Popovics György szerint nincs annál jobb érzés, mint amikor a saját közösségünktől kaphatunk elismeréseket. Az ünnepséget Petrik Nóra szavalata is színesítette, Molnár Renáta dalcsokorral, Demeter László fuvolaművész és Málnai József zongoraművész zenei utazással kedveskedett a kitüntetetteknek.

Tokodaltáró Község Szolgálatáért Kitüntetést vehetett át Szomjúné Deli Ilona Mária pedagógus, az iskola korábbi intézményvezető-helyettese, a kultúrotthon korábbi vezetője. Szintén elismerésben részesült Herczeg Mária, az óvoda korábbi vezetője, óvodapedagógus is.