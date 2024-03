A márciusi testületi ülésen ismertették a város közműszolgáltatóinak éves munkatervezeteit is. Michl József, Tata polgármestere az ülés után elmondta, hogy minden évben kéri a helyi szolgáltatókat, tájékoztassák az önkormányzatot, és ezzel a helyieket is, hogy milyen fejlesztéseket, munkálatokat terveznek Tatán az adott évben. Mint mondta, szeretnék, ha a város honlapján található előterjesztésből a tataiak is megnézhetnék, számíthatnak-e a számukra érdekes vagy fontos beruházásokra.

A Kemma.hu is megnézte, hogy milyen felújítás várható a városban. A beszámolókban pedig egy rég várt örömhírt olvastunk. Az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. (ÉDV) kicserélné az Akácfa utcában futó vízvezeték egy részét. A szakaszon ugyanis gyakori a csőtörés.

A kocsit is félig ellepte a pincében a csőtörés miatt felgyülemlett víz

Forrás: Beküldött

Három csőtörés miatt került víz alá a ház

Szelőczeiné Győri Márta Akácfa utcai házát már háromszor elöntötte a víz. Egy csőtörés miatt több mint egy méter magasan állt a pincében és a garázsban a víz. A Kemma.hu is beszámolt arról, hogy több tízmilliós kára van már a családnak a csőtörések miatt. Az első még 2021-ben történt, a második egy évvel később, ráadásul télen. Még ki sem száradtak teljesen a falak, mire harmadszorra elöntötte a víz a házat. Az emeleten pedig penész telepedett meg már minden falon.

A garázs falán jól látszik, hogy a víz vonala alatt a szétázott vakolat szinte már teljesen lehullott. A család nem is nem is akarja megcsináltatni addig, míg az ÉDV nem javítja ki a csőtörések okát. Ugyanis a dombon lévő utcában futó azbesztcement ivóvíz vezetéket még a '70-es években tették le. Még a telkek sem voltak kiosztva, így a családi ház udvarán fut végig a cső, onnan ágazik le a vízórához.