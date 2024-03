Megtaláltuk Mila Kunis komáromi hasonmását

Már most lehet sejteni, hogy nem lesz könnyű dolga a szakmai zsűrinek. Tündérszépek versenyünkre jelentkezett az egyik amerikai színésznő hasonmása, de olyan lány is jött Piliscsévről, akinek nemcsak alkata, de a szíve is helyén van: rendszeresen adakozik. A neszmélyi szépség például most debütált, mégis úgy pózolt a kameránk előtt, mintha erre született volna.

"Mellettem esett a vonat alá a férfi" - szemtanú mesélt a borzalmas vonatgázolásról

A peronon állókat sokkolta a hétfő kora esti tragédia. A vonatgázolás szemtanúja csak a Kemma.hu-nak mesélt a borzalmas percekről.

Majd' félmilliárdos támogatással újulhattak meg a Hatostelep leromlott épületei

Jelentős pillanathoz ért Tatabányán a város peremén lévő városrész rehabilitációja. Uniós forrás segítségével újították fel a Hatostelep több lakhatatlan, vagy leromlott állapotban lévő épületét. A kulcsátadásra pici gyerekekkel érkeztek a fiatal szülők.

Két családi ház gyulladt ki Tatabányán

A családi házakban életvitelszerűén laktak, így az épületek károsodása miatt lakosságvédelmi intézkedésre is szükség volt.