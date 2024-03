Tizenkilenc napirendi pontot tárgyaltak

A csütörtöki rendes képviselő-testületi ülésen több tájékoztató is elhangzott és összesen tizenkilenc napirendi pontot tárgyaltak. Elfogadták többek között a Vaszary Kolos Kórház szakmai és pénzügyi beszámolóját, valamint a tavalyi évben az intézményke nyújtott támogatás elszámolását is. Döntés született többek között arról is, hogy a kórház mellett támogatást nyújt az önkormányzat az idei esztendőben az Esztergomi Várszínház, az Esztergomi Rögbi Kft. és a Balassa Bálint Múzeumért Alapítvány részére is. A testület megszavazta azt a napirendi pontot, mely a Megyei Jogú Városok Szövetségével kötendő támogatási szerződésről szólt, mely tulajdonképpen a Kárpátalja magyarlakta települései számára nyújtandó humanitárius segítséget foglalja magában. Egyébként a képviselők döntöttek egy zártkerti ingatlan haszonbérbe adásáról, valamint arról is, hogy módosítják a MÁV Zrt.-vel között belterületi 18159/24 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó bérleti szerződést is.