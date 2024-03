Szombat délelőtt újabb MR vizsgálatra vitték a baji 5 éves Kingát. A beteg kislány egy hete került be a Heim Pál Gyermekkórházba, az akkori MR felvétel egy hat centiméteres bevérzést mutatott az agyában. Most arra voltak kíváncsiak az orvosok, hogy mennyire volt maradandó Kinga agyában a károsodás. Azonban senki sem számított arra, amit a felvételen találtak: a hat centiméteres bevérzés ugyanott volt, mint korábban, vagyis maradandó a károsodás. Ráadásul egy újabb kis bevérzés is látszott mellette.

Újabb MR vizsgálaton volt a beteg kislány. Sajnos rossz híreket kaptak

Forrás: Beküldött

− Ezt már épp ésszel nem lehet bírni. Legszívesebben csak sírnék, hogy az én gyönyörű és okos kislányommal milyen szörnyűségek történnek. De erősnek kell lennem Kinga miatt is. Nem szabad látnia, hogy kétségbe vagyok esve. Mert benne iszonyat nagy akarás van, küzd miden kis javulásért. Ezért én is tartom magamat, muszáj erősnek lennem érte − mesélte az MR vizsgálat után Gabi, Kinga anyukája, aki egy hete nem mozdult el lánya mellől egy percre sem. Az új sztrók jeleire is emlékszik. Azonban akkor még azt hitték, hogy az még a korábbi nagy roham következménye.