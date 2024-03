Leírni se lehet azt az örömöt, ahogyan Kingát testvérei fogadták otthon a két hét kórház után. A beteg kislány a negyedik sztrók után került a Heim Pál Gyermekkórházba, ahol két, nagyon hosszú hétig kellett maradnia édesanyjával, Gabival. Egy hete szörnyű hírt kapott a család: a kórházban újabb sztrókot kapott Kinga, immár az ötödiket. A tervezett életmentő műtét időpontja pedig egyre távolabbinak tűnt. Azonban most minden jóra fordulhat.

A beteg kislány végre hazamehetett a kórházból, de hétfőn már újra orvoshoz kell mennie

Fotó: beküldött

Kingának pénteken újabb MR vizsgálata volt. A felvétel szerint végre használ Kinga új gyógyszere, így hazaengedhették a kórházból. Azonban a kislánynak minden reggel és este is injekciót kell kapnia, a vérhígító ugyanis megakadályozhatja, hogy újabb rohamot kapjon. Az idő pedig most létfontosságú. Hiszen még nem döntötték el az orvosok, hogy mikor és hol műtik meg Kingát.

A beteg kislány az életmentő műtétre vár

− Hétfőn Budapestre megyünk egy specialistához, aki a debreceni kórházban dolgozik. Nagy szaktekintély a szakmában és több Moyamoya-szindrómás beteget is operált már. Ő már idős a műtét elvégzéséhez, de az irányításával a kollégája vállalná Kinga operációját. Kedden pedig a szegedi klinikára megyünk, ahol egy másik specialista vizsgálja meg, hogy megnézze, miként tudna segíteni a számára. Utóbbival egyeztettek a budapesti orvosok is, akkor azt mondta, hogy az utolsó sztrók után el kell telnie legalább 6-8 hétnek a műtétig − magyarázta Gabi, aki párjával szeretné meghallgatni mindkét orvost, hogy a lehető legjobb megoldást megtalálják kislányuk számára. Ráadásul Gabinak hétfőn lesz a születésnapja. De ajándék helyett most csak azt szeretné, hogy végre valaki meggyógyítsa Kingát.