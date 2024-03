Úgy néz ki, végre sínen van Kinga gyógyulása. A szülők végre megtalálták azt az orvost, aki meg tudja műteni a súlyos beteg kislányt és vállalja is a nehéz operációt. Gabi, Kinga édesanyja a Kemma.hu-nak elmondta, hogy hétfőn és kedden is voltak egy-egy orvosnál, hogy egyeztessenek a lehetőségekről. Végül, alapos mérlegelés után döntöttek, hogy hol műtsék meg a kislányukat.

Kinga végre önfeledten mosolyoghat. Megvan az orvos, aki megműtheti a beteg kislányt

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

– Hétfőn egy debreceni orvos budapesti rendelésén voltunk, aki korábban már műtött Moyamoya- betegeket. Sajnos ő már idős, így nem tudta volna vállalni a műtétet. Kedden pedig elmentünk a szegedi klinikára egy fiatal specialistához, aki már több Moyamoya-szindromás beteget is operált már. Megbeszéltük a részleteket és a lehetőségeket és végül úgy döntöttünk, hogy őt kérjük fel a műtétre – árulta el Gabi.

A beteg kislányra még sok vizsgálat vár

– Készítenek egy újabb EKG-t, és vérvétel is lesz, illetve nemsokára beszélünk az altatóorvossal is. Azonban legelőször egy érfestéses MR-vizsgálatot fognak elvégezni. Végre úgy érezzük, hogy beindult valami, van egy előrelátható cél, amit el kell érnünk. Tudjuk számolni a napokat, hogy végre mikor kaphatjuk vissza a régi Kingát. Mikor felejthetjük el a sok aggódást és rettegést, hogy egy új sztrók mit hozhat – mondta Gabi, aki nagyon hálás mindenkinek, aki eddig is támogatta őket a küzdelmükben.