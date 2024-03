A legújabb kutatások szerint ma már minden 30-35. gyermek érintett az autizmusban. Ezért is van egyre nagyobb jelentősége a szemléletformálásnak. S ez az egyik legfőbb vállalása a Kék Madár Közösségnek, amely hidat képez az oktatási rendszer, a hivatalok és a szülők között. A közösség 2024-ben megújul: szerteágazó tevékenysége okán differenciálódás, tagolódás indult be a szervezeten belül. Szakértőkkel dolgoznak együtt: pszichológus, autizmus specifikus szakember, coach, tréner, szervezetfejlesztő segíti közvetlenül a tevékenységüket. Szorosan együttműködnek különböző intézményekkel, egyre több önkéntest vonnak be a tevékenységükbe.

Az autizmus világnapjához kapcsolódó fórumon, a Sárberki óvoda szakmai napján elhangzott: rohamosan emelkedik a sajátos nevelési igényű fiatalok száma, azon belül az autistáké

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

Projektjeik, programjaik mindegyike ráirányítja a figyelmet az autizmussal élőkre. A világnaphoz kapcsolódóan pedig már évek óta lehetőséget biztosítanak a tehetséges autistáknak a bemutatkozásra. Az idén április 2-án kékben ragyog a Turul-emlékmű, majd 6-án szervezik a Kék koncertet, ahol három fiatal mutatkozik be. Mindannyian az Érdekesen Bekötött Emberek Klubja (ÉBEK), a közösség több mint két éve működő kamasz közösségének a tagjai.

Április 6-án a Tatabányai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában 17 órakor nyitja meg Kakuk Tamás író, költő, a Tatabánya Alkotó Művészeiért Alapítvány kuratóriumának elnöke Szekeres Katalin Réka és Vály György kiállítását. A tizenéves fiatalok nagyon szép rajzokkal, festményekkel és fotókkal készültek a különleges alkalomra.

A koncerten pedig a zenei tehetség Barkó Sára, a Weiner Leó Konzervatórium zongora szakos növendéke mutatkozik be. Közreműködik Kiss Gyula, Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, zenepedagógus, aki Sára tanára. Gyönyörű darabok csendülnek majd fel a mester és tanítványa előadásában.

A kiállítás anyaga áprilisban több helyszínen is látható lesz Tatabányán: április 9-én 17 órakor nyílik meg a Sárberki Közösségi Pontban, s lesz látható négy napon keresztül 16 és 18 óra között, majd április 19-étől a József Attila Könyvtárban, s a hónap végén a Puskin Művelődési Házba kerül, ahol a JólLét nap keretében is megtekinthetik majd az érdeklődők.

JólLét napra várják a látogatókat

Április 28-án pedig JólLét napra várják a látogatókat a Puskin Művelődési Házba. Az első alkalommal megszervezett program a testi-lelki harmóniát támogató tevékenységekbe enged bepillantást. Lesz többek között stílustanácsadás, coach, dietetikus, hangtálas felhangolás, életmód tanácsadó, és megannyi illóolaj. Megtudhatják, miért fontos kapcsolódnunk a természethez, és szó lesz a tudatosságot, éberséget támogató technikáról is. Mindezekről rövid ismertetők is elhangzanak, és kísérőprogramokkal, mozgásos tevékenységekkel is várják a szervezők mindazokat, akik szeretnének tenni a jólLétükért. Bemutatkozik majd a megújult Kék Madár Közösség is.

A Sárberki óvoda már március utolsó napjaiban, a világnaphoz kapcsolódóan különleges programmal készült, ahol az ellátórendszer képviselői mellett a Kék Madár Közösség is bemutatkozott.

A városban működő óvodákban elhelyezett sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek fejlesztését ugyanis a Sárberki óvoda és telephelye, a Szivárvány koordinálja. A fórumon elhangzott: rohamosan emelkedik a sajátos nevelési igényű fiatalok száma, és azon belül az autistáké. Éppen ezért nagyon fontos, hogy minél többen és többet tudjanak az autizmusról.