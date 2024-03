Sokszor érdemes böngészni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal árverési oldalát. Most mi is így tettünk és bukkantunk is egy érdekességre. Lakás 2 millió forintért? Ez most lehetséges, ugyanis Tatabányán, Sárberekben egy földszinti lakás kerül kalapács alá hamarosan.

Árverés miatt lehet licitálni erre a tatabányai lakásra

Forrás: arveres.nav.gov.hu

Ez nem átverés, árverés

A szóban forgó lakás a Sárberki lakótelepen található. Egészen pontosan a 215-ös számú, földszinti 3-as számú ingatlanról van szó. Mint írták, lelakott és felújításra szorul. Az 55 négyzetméteres lakásban 7 helyiség található. A NAV által felbecsült értéke 2 millió 600 ezer forint. Aki a magáénak szeretné tudni, annak egy 1 millió 950 ezer forintos kezdőlicitet kell tennie.

Az árverés április 22-én reggel 8 órakor kezdődik és április 25-én este 9 óráig tart. Az ingatlan az árverés kezdete előtt, április 19-én 11 óra és 11 óra 30 perc között tekinthető meg.