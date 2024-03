A Pilisi Parkerdő, a Budakeszi Vadaspark és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság még 2021-ben indította el közös sikeres, Vadmacska Fajmegőrzési Programot, melynek célja a Pilisben őshonos fajként élő vadmacska (Felis silvestris) populációjának megőrzése, illetve védelme. Az állami erdőgazdaság a vadvilág napi közleményében éppen erre a fokozottan védett állatra hívta fel a figyelmet.

A vadmacska, mint állatfaj megőrzése újabban kiemelt hangsúlyt kap

Forrás: Pilisi Parkerdő Zrt./Budakeszi Vadaspark

A 2024-es év állatának választotta vadmacska, a korábbiakhoz képest jóval nagyobb rivaldafényt kap. Bár az erdőt járva ritkán találkozhatunk fele, a Budakeszi Vadasparkban két példányt is láthatunk. A Pilisi Parkerdő szerint az idősebbik a faj nagykövete is lett.

Ismertették, hogy a vadmacska ökoszisztémánk fontos ragadozójának számít és a Pilis-hegység erdeinek eldugottabb részein él. Az említett helyeken az egérpopuláció szabályozásáért is felelnek a faj egyedei.

A Vadmacska Fajmegőrzési Programmal a vadmacskák megóvása, a genetikailag tisztavérű egyedek és hibridek arányának megismerése, valamint élőhelyük és viselkedésük pontos feltérképezése, továbbá az őket fenyegető veszélyek (élőhely elvesztés, illegális vadászat, házi állatokkal való kereszteződés) csökkentése a cél.

A vadmacska, mint állatfaj megőrzése fontos célkitűzés

A program keretében számos kezdeményezés indult, például az élőhely megőrzése és helyreállítása is kiemelt prioritást élvez. Rendszeres felmérések és monitoring tevékenységek zajlanak, melyekkel nyomon követik a populáció életét. Emellett a tájékoztatás és oktatás is fontos feladatként jelenik meg.

A Pilisi Parkerdő felelős erdőgazdálkodóként elkötelezett amellett, hogy óvja az őshonos állatfajokat, beleértve a vadmacskát is, hiszen az erdei biodiverzitás és az ökoszisztéma egészsége közvetlenül kapcsolódik az őshonos fajok jólétéhez is. A társaság kezelésében lévő erdőterületek – beleértve a vármegyénkben található erdőket is – annál értékesebbek, minél többféle élőhelyet nyújtanak az egyes fajoknak. Mindezzel az erdő természetességének biztosítása mellett a fenntartható erdőgazdálkodás, illetve természetvédelem céljait is teljesíthetik.

Az erdőgazdaság hozzátette: helyi lakosként, természetjáróként akkor cselekszünk a leghasznosabban, ha nem zavarjuk a vadon élő állatokat és megőrizzük természetes élőhelyüket. Az illegális vadászat elleni fellépés, valamint a házi macskák ivartalanítása szintén fontos lépés a vadmacskák védelme érdekében.