Megírtuk, hogy több játékos is eligazol a MOL Tatabánya kézicsapatától. A tatabányai klub a hivatalos felületein jelentette be három játékosuk nyári távozását.

Beszámoltunk és folyamatosan beszámolunk róla, milyen állami kitüntetéseket kaptak vármegyénk kiválóságai. A lista még nem teljes, de már megírtuk, hogy Koditek Pál esztergomi ügyvezető és Grúber Zoltán kecskédi polgármester Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési minisztertől vehetett át díjat a nemzeti ünnep alkalmából. A Bakony és a Vértes védelmezői is állami elismeréseket vehettek át.

Megint híreket kaptunk Kingáról. Kiderült ugyanis, hogy hol műtik meg a súlyos beteg kislányt. A család öt hónapja várja, hogy megtudják, ki tudja megműteni Kingát. A súlyos beteg kislány már az ötödik sztrókon is túl van.

Beszámoltunk róla, hogy a Da Vinci forradalmi ifjai a városházára és a rendőrségre is bementek Tatabányán. A tehetséggondozó általános iskola tanulói városi helyszínekkel átszőtt történelmi drámajátékba vonták be több intézmény és hivatal dolgozóit és a város lakóit. A forradalom 12 pontja még a városi közgyűlésre is beterelte őket.