A rendezvényen levetítettek egy kisfilmet, amely a szervezet tevékenységét mutatta be. Dr. Kancz Csaba főispán kiemelte ennek kapcsán, hogy a kiváló összeállításból is látszik, milyen sokrétű tevékenységet folytat a szövetség. Nagyon sok jelentős segítséggel támogatják a vállalkozókat, ebben pedig a vármegyei kormányhivatal is élen jár. Tatabánya polgármestere, Szücsné Posztovics Ilona mellett Borsó Tibor, a vármegyei közgyűlés alelnöke is köszöntötte a megjelenteket. Gratulált az érdekképviseletnek, amiért komoly, erős tagsággal rendelkezik. Hozzátette: a vállalkozók számára már régóta ismerősen cseng az innováció, hiszen másként nem tudnának érvényesülni a folyton változó piacon. Közös kapcsolódási pontként említette a Foglalkoztatási Paktumot, amelyben a különböző szervezetek, hivatalok együtt dogoznak.

Fotó: V. B. / Forrás: 24 Óra

Dr. Kozák Ákos, az Egyensúly Intézet üzleti kapcsolatokért felelős igazgatója ezt követően a gazdasági állapotokat elemezte előadásában. Kiemelte többek között, hogy a kategóriámként elhelyezett települések között Komárom a saját csoportjában a második leggyorsabban fejlődő település. Veszprém, Székesfehérvár tekintetében elmondta, hogy miután a nagy beruházók elköltöztek, és áthelyezték a bázisukat más irányba, értelemszerűen az ottani gazdaságra is ez hatalmas hatással volt. Az elmúlt nyolc évben jelentős elmozdulások történtek – emelte ki. Vármegyénk gazdasági szereplőire az aktivitás jellemző – tette hozzá.

Köszöntések A rendezvényen az előadások mellett köszöntötték azokat a vármegyei VOSZ-tagokat, akik alapítóként, vagy már évtizedek óta dolgoznak a szervezetben. Mindenekelőtt Pordán Zsigmondot, aki 25 éve erősíti a vármegyei szervezetet. Emellett elhangzott a köszöntőben Haraszti Mihály, Mócher Imre, Lődi Dénes, dr. Varsányiné Juhász Katalin neve is. Huszonhárom éve dolgozik a testületben Rabóczky Jánosné, huszonegy esztendeje Pordán János, Szalkai Tibor, Horváth Zoltán. Húsz esztendeje Smudla Kálmán István, Vajnorák János és Balambér Attila.

A rendezvény előtt kérdeztük a programról Eppel Jánost, a VOSZ elnökét. Kiemelte: a vállalkozásoknak is fontos, hogy tevékenységüket közösségben végezzék. A VOSZ pedig ezeket a közösségeket fűzi össze, azaz közösséget épít, ezekkel együtt dolgozik.

– Fontosak az egyéni teljesítmények, de még ennél is hangsúlyosabb a vállalkozások számára a közösség, az a védelmező közeg, amelyet a VOSZ tud biztosítani számukra. Néha ugyanis olyan külső körülményekkel, kiszámíthatatlan feltételekkel kell megküzdeniük, amelyekben szükséges lehet erre.

Az elnök kifejtette: különböző eszközökkel, rendszerekkel tudják támogatni a vállalkozásokat. A VOSZ-t ebben az vezérli, hogy a vállalkozások számára létrehozzanak olyan rendszereket, amelyekben biztonságosabban, sikeresebben tudnak működni