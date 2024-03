Vármegyénk tűzoltói is kaptak oltólándzsát, amivel az elektromos autók oltását lehet gyorsabban és biztonságosabban elvégezni. Csordás János, a Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltó alezredese a tatabányai tűzoltólaktanyában mutatta meg a Kemma.hu-nak, hogy miért is annyira különleges ez az új eszköz. Mint mondta: az elektromos és hibrid járművek egyre népszerűbbek a magyar autósok körében, azonban ezek a járművek nem mentesek a veszélyektől, különösen tűz esetén. Az elektromos autók akkumulátorai ugyanis nagyon magas hőmérsékletre hevülhetnek, és nagyon nehezen olthatók a hagyományos módszerekkel. Ebben segít az oltólándzsa.

Az oltólándzsa használatát Csordás János, a Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltó alezredese mutatta meg

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: 24 Óra

Az oltólándzsa segítségével biztonságos és gyors az elektromos autók oltása

– Ezzel az oltólándzsával el lehet oltani az elektromos és a hibrid autók elektromos akkumulátorát gyorsan, kevés vízmennyiséggel és nagy oltási hatásfokkal. Fontos, hogy ezt az eszközt az akkumulátor feszültségmentesítése nélkül tudjuk használni. Ugyanis az oltólándzsa kapott egy piros színű szigetelést, az eszköz használata közben ez megvédi a tűzoltót az áramütéstől. Az eszköz alsó vége egy nagyon kemény, hegyes lándzsa, erről is kapta a nevét, ezt kell az autó padlólemezén átütve belejuttatni az akkumulátorba és így juttatjuk be az oltóvizet – mutatta az oltólándzsát az ezredes, aki azt is elmondta, hogy miért más egy benzines és egy elektromos autó oltása.

Az erős, hegyes lándzsa üti át az akkumulátor borítását

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: 24 Óra

– Ha egy elektromos, vagy hibrid autónál, ha az akkumulátort is elérte, vagy onnan indult a tűz, akkor külön kell foglalkozni annak az oltásával. Ez pedig az oltólándzsa nélkül nagyon hosszú, időigényes és nagyon sok vizet igényel. Az oltásukat az is nehezíti, hogy nehéz hozzájuk férni. Az autók padlólemezre vannak szerelve, ehhez pedig nagyon nehéz hozzáférni. Ezt úgy képzeljük el, hogy ezek az autók hasa alatt úgynevezett koporsó alakzatban vannak elhelyezve. Az oltólándzsa segítségével tudjuk átütni ezt a lándzsát egy kalapáccsal, majd az oltóvizet beleengedni közvetlenül az akkumulátorba – magyarázta az elektromos autók oltásának nehézségeit a tűzoltó. Csordás János elárulta, hogy az akkumulátort nehéz hagyományos módon lehűteni. Erre különböző módszereket alkalmaztak eddig.