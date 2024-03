A Múltunk és Jövőnk Egyesület hagyományőrzőivel több nagyobb városi rendezvényen is lehet találkozni. Ezúttal ők keresték fel a legkisebbeket, s tartottak élménygazdag beszámolót és bemutatót a Lila Óvodában. A gyerekek egyik csoportja adott elő egy táncos-énekes programot, amelyben a bevonuló katona búcsúzott a kedvesétől. Ezt követően Kovács Károly, az egyesület egyik képviselője vetítéssel egybekötött foglalkozást tartott a gyerekeknek Hősök, katonák, emberek címmel. Mesehősök mellett a történelmi korok halhatatlanjairól is szó volt. Amikor a török korhoz értek, a gyerekek dalra is fakadtak. Később a páncélos vitéz párbajozott a magyar deli legénnyel. A foglalkozás végén a gyerekek fegyverbemutatón vehettek részt.

Kovács Károly érdekes előadást tartott a gyerekeknek

Forrás: Beküldött