Nincs is szörnyűbb annál, ha egy kisgyermeknek súlyos betegsége van. A szülők mindent megmozgatnak azért, hogy gyermekük meggyógyuljon és boldog élete lehessen. A leukémia azonban nem válogat. A harc pedig hosszú és sokszor a család minden anyagi forrását felemészti. Az ilyen helyzetekben szeretne segítséget nyújtani a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány, ezért létre hozták az eladó kilométerek kezdeményezést.

Most bárki támogathatja egy kilométerrel a leukémiás Laurát

Fotó: leukemiasgyermekekert.hu

A szervezettől megtudtuk, hogy támogatóik felajánlanak számukra egy-egy távot, amit egy kisgyermek gyógyulásáért lefutnak. Ezeket a kilométereket pedig bárki "megvásárolhatja", a befolyt összeggel pedig a leukémiás gyermek családját támogatja. Hozzátették: mindig olyan kisgyermeknek szerveznek gyűjtést, aki jelenleg is a Debreceni Egyetem gyermekonkológiai és hematológiai központjában ápolnak. Most egy debreceni édesapa, Kiss László Zoltán vállalta, hogy összesen 65 kilométert fog futni március 30-án, szombaton Komárom-Esztergom vármegyében, a Vértes és a Gerecse vonulatain. Ezzel pedig Laurát, a leukémiás kislányt és családját szeretné támogatni.

Leukémiás kislányért fut

László maga is jól tudja, hogy milyen alattomos is tud lenni ez a szörnyű betegség, hiszen ő egy immár gyógyult kisfiú édesapja, aki hálából szeretne segíteni a többi kis betegnek is. Az alapítványtól megtudtuk, hogy már szinte a teljes táv kilométere gazdára talált. Azonban nem állítják le a gyűjtést 65 kilométernél, a futás végéig, vagyis március 31-ig bárki csatlakozhat. Volt olyan eset is, hogy kétszeres táv is adományra talált. Remélik, hogy Laurának is sokan fognak segíteni.