Ahogy arról korábban beszámoltunk, szombaton A Dal 2024 élő show-jában a tatai Arcidra is szerepelt. Akkor még nem sejtették az Arcidra tagjai, hogy ott lesznek a következő élő műsorban. Az elődöntőben balladában kellett előadniuk az általuk szerzett számot, ez pedig olyan jónak bizonyult, hogy a döntőbe is bekerültek! Az Egészbe kell című produkciójukat jövőhéten szombaton a döntőben is hallhatjuk!

A 2020 januárjában alakult Arcidra A Dal 2024 döntőjébe jutott

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: 24 Óra