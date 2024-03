Hihetetlen életet élt le Marczis Lászlóné, a 100 éves Lenke néni. Olyan dolgokat élt át és látott, amit ma már kevesen mondhatnak el magukról. A nagy gazdasági világválság idején kezdte az elemit, ahogy akkor az általános iskolát hívták.

A 100 éves Lenke nénit születésnapján köszöntötték fel

Fotó: Tata Város / Forrás: Forrás

A II. világháború kitörésekor már 15 éves volt, végig élte az orosz megszállást, örülhetett az első bekötött telefonkészüléknek, fekete-fehér tévén nézte a híradót, és együtt örülhetett gyermekeivel a rendszerváltásnak. Végig kísérte a világ kinyílását, a távolságok megszűnését az internet térhódításával. 100 év. Ennyi évet élt le eddig Lenke néni. Még elképzelni is nehéz, hogy mennyire más élete lehetett, mint a mai fiataloknak.

A 100 éves Lenke nénit köszöntötték

Lenke néni 5 éve költözött Tatára, Noszvajról. Élete során több területen is dolgozott, de elsősorban a mezőgazdaságban töltötte aktív éveit. Két lánya született, négy unokája és két dédunokája van. Lenke néni rendszeresen jár közösségbe, hétköznaponként a Szociális Alapellátó Intézmény nyugdíjas klubjába és nagyon szeret olvasni is. Tata város közösségi oldalán számoltak be arról, hogy Lenke nénit 100. születésnapja alkalmából Michl József polgármester is felköszöntötte az idős hölgyet, aki örömmel fogadta a gratulációkat.