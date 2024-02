Napok óta intenzíven dolgoznak a megyeszékhelyen a parkfenntartó munkások. Szedik össze a faleveleket, metszik a fákat, bokrokat. Ez idáig rendben is van, hiszen közeleg a tavasz, most van itt ezen munkák ideje. Az viszont már elgondolkodtató, hogy kedden a déli, kora délutáni órákban a város egyik legnagyobb óvodája mellett folyt intenzíven munka. Üvöltött a láncfűrész, dübörgött az ágdaráló hangos csattanással értek földet a levágott nagyobb ágak. Mindezt akkor, amikor az óvodás gyerekek aludnának. Nyilván a munkát el kell végezni, de biztos vagyok benne, hogy egy kis odafigyeléssel ebben a napszakban máshová is lehetett volna irányítani az igencsak zajos brigádot.