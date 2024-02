Az emléktúra március 17-én, 8.30 órakor indul Csákányosról, és ide is tér vissza a csoport, amelynek tagjait a túrára korabeli egyenruhákba öltözött hagyományőrzők is elkísérik, valamint Tomka Emil családja, Marjay Tamás huszárhadnagy, Tiszti Arany Vitézségi éremmel kitüntetett hős unokája is.

Nemes tomkaházi és folkusfalvi Tomka Emil 1903. január 2-án született Budapesten. Édesapja kultuszminisztériumi műszaki tanácsos, édesanyja szamosújvári-némethi Dániel Margit, Kiss Ernő aradi vértanú honvédtábornok unokája. 1944. június 11-én, s a fronton vette át a 2/I. huszárosztály parancsnokságát. 1944. július 1-jén léptették elő alezredessé.