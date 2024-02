Hock Ferenc, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának (DINPI) természetmegőrzési szakreferense, projektmenedzsere a dunaipoly.hu-n számolt be arról, hogy mivel hamarabb beköszöntött a tavasz, így már elkezdtek ébredezni a kétéltűek is. Amennyiben a hőmérséklet tartósan 10 fok felett alakul és megérkezik a csapadék is, akkor az állatok tömegesen fognak elindulni a szaporodóhelyek felé. Éppen ezért időszerűvé vált a megfelelő védelem kialakítása.

Megfelelő védelem segíti a békák közlekedését a Visegrádi-hegységben

Fotó: Karlné Menráth Réka / Forrás: DINPI

Hock Ferenc azt is írja, hogy mivel a Visegrádi-hegységet átszelő aszfaltút keresztezi a térségben nagy számban mozgó erdei békák és barna varangyok vándorútját, így a DINPI Pilis-Budapest környéki Tájegységének munkatársai az idei évben is kiépítették a békaterelő fóliarendszert, így minimalizálható a gázolás miatt elpusztuló egyedek száma.

A terelőponyva révén megfelelő védelem jut a kétéltűeknek.

Fotó: Novák Adrián / Forrás: DINPI

A dunaipoly.hu oldalán olvasható, hogy a Visegrád közelében kiépített jelenlegi rendszer fémkarókhoz rögzített, széles, alul visszahajtható, erősebb, könnyebben telepíthető ponyvákból áll, melyek segítségével még hatékonyabban tudják biztosítani a kétéltűek mozgását.