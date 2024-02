Lele Gergő hadnagy, az MH. Klapka György 1. Páncélosdandár tüzére a Kemma.hu-nak elmondta, hogy mire számíthatnak a 2 hete bevonuló újonc tüzérek. A fiatal katonától megtudtuk, hogy az első két hétben a katonák egy beillesztő foglalkozásokon fognak részt venni.

Lele Gergő tüzér hadnagy elmondta, hogy a tatai újonc tüzérek alapkiképzésén mit várnak el a 700 ezres álomfizetésért.

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: 24 Óra

- Többek között testnevelést és és alaki foglalkozásokat tartanak nekik, illetve a szolgálati szabályzat ismeret és egyéb olyan órákat fognak végighallgatni, amik közelebb viszik őket ahhoz, hogy az ezt követő öt hétben a katonai kiképzésen megfeleljenek - magyarázta a hadnagy, aki szintén részt fog venni a tatai dandár újoncainak kiképzésében. Ez a két hét egyébként arra kell, hogy ha valaki nincsen megfelelő fizikai erőnlétben, akkor az fel tud zárkózni.

A tatai újonc tüzérek alapkiképzése 10 hétig tart

- Gyakorlati képzések már az első két hétben is el fognak kezdődni. De az igazi terepfoglalkozások majd az azt követő öt hétben fog elkezdődni. Illetve utána egy két hetes lövészetképzést fognak végrehajtani, ahol rengeteg lőkiképzés és harcászat vár rájuk árulta el a tüzér, aki hozzátette, hogy az újoncokat csak az alapkiképzés után osztják be különböző feladatokra. Onnantól kezdődik el nekik majd a szakkiképzésük. Vagyis a beosztásuknak megfelelően vehetnek részt többek között a nemrég átadott új Kiképző és Szimulációs Központban, ami a Magyar Honvédség új korszakának előhírnöke is egyben, hiszen honvédségünk ilyen komplex rendszerrel még nem rendelkezett korábban. A Kemma.hu nemrég megleste a dandár szimulátorait működés közben.