Tatára érkezett a „Birdo – Az év madárfotósa 2024” című fotókiállítás, amelyet a Malom és Kacsa Rendezvényházban nyitottak meg – adta hírül Tata Város hivatalos Facebook-oldala. A Birdo egy madarakról szóló, amatőr és profi fotósoknak egyaránt meghirdetett fotópályázat. A beküldött képek kizárólag természetes élőhelyen fényképezett, vad madarakat ábrázolhatnak.

Mint arról korábban mi is beszámoltunk, a versengés második fordulójába tavaly több, mint 500 alkotás került be, melyekre a közönség is leadhatta szavazatait, és különdíjakat is kiosztottak. Az egyik ilyen Tata Város különdíja volt, amelyet 2023-ban Szemán Péter: „Kötelék” című képe nyert el. A kiállításról, amely február végéig látható a városban, a tata.hu oldalon olvashatnak részletesen.