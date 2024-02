Immár ötödik alkalommal indul útnak a Tündérszépek, a Mediaworks Hungary Zrt. az országos szépségversenye, ahol elsőként a vármegyei fordulóban mérettethetik meg magukat a jelentkezők. Egy fotón magabiztosabban szerepelhetsz, ha elégedett vagy a kisugárzásoddal, aminek szerves részét adja a smink. Egy hölgy, akinek sugárzó a tekintete, magával ragadja nők és férfiak figyelmét egyaránt. Sminkes ad tippet, hogyan érd el ezt a fontos csáberőt.

Sminktippek a Tündérszépeknek: a tatabányai Husz Fédra szerint a kevesebb néha több

Forrás: Beküldött

Husz Fédra sminkes nagyszerű ötlete egyszerű is egyben: egy barna ceruza csodákra képes. – Ki lehet vele tölteni a szemöldököd hiányosabb részeit. Utána pedig lágy körsatírt tudsz vele csinálni a szempilla tövében. Ezt eldolgozva egy kicsi fejű ecsettel már készen is van a natúr füstös szem. Mehet is a szempillaspirál. Aki esetleg ódzkodna az alapozótól, jó megoldás lehet egy kevés korrektor a szem alá ujjal eldolgozva – mondta Fédra, aki szerint sokkal frissebbnek tűnik tőle a tekintet.

Ez az, ami fontos a Tündérszépek sminkjénél

A bronzosítás és pirosítás elengedhetetlen része egy sminknek. – Csupán annyi a lényeg, hogy egy nagyobb fejű ecsettel vigyétek fel az arcotokra, így kevesebb a hibalehetőség, és sokkal természetesebb a végeredmény. A smink lezárásaként tegyetek fel ajakápolót vagy egy enyhén színezett szájfényt – zárta szavait a sminkes, aki úgy véli, a kevesebb több elvét követve senki nem lőhet mellé.

– Hódítanak a natúr árnyalatok. Vendégeim a bronzot és az ezüstöt kérik leginkább a szemhéjra, a rúzsnál is inkább a természetes árnyalatok hódítanak, mintsem a vérvörös ajkak – válaszolt portálunk kérdésére Fédra a stílusirányzattal kapcsolatban.

A tatabányai sminkes világsztárokkal dolgozott együtt, de modelleknek is készített már sminket, illetve jótékonysági felajánlással is élt már, valamint a 24 Óra és a Kemma.hu gyereknapi akciójában is részt vett. Első szóra remek tanácsokkal látta el olvasóinkat a fesztiválszezon idején, de fotózás alkalmával is sokszor bizonyítja tehetségét.