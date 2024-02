Tata egyik frekventált pontján készült ez a fotó. Mint arról korábban beszámoltunk, a Szent Kereszt Plébániatemplom sorsa sokakat és hosszú ideje érdekel, ugyanis immár évek óta igen leromlott állapotban van, olyannyira, hogy belépni is csak egy oldalsó kisajtón lehet már hosszú ideje a lehulló vakolatdarabok miatt.

Szent Kereszt Plébániatemplom

Forrás: Kemma.hu

Tata szívében helyezkedik el következő épületünk is, amelyet a tündérmesék világába helyeztünk. A döntések meghozatala mellett az önkormányzati ülések is itt kapnak helyet.

Tatai Polgármesteri Hivatal

Forrás: Kemma.hu

Puhl Aladár mérnök egyik fő műve, a Kálvária-dombon álló söréttorony, a mai Fellner Jakab-kilátó máig vonzza a turistákat Tatára. Mesebeli megjelenése szíve melengető.

Fellner Jakab-kilátó

Forrás: Kemma.hu

Sokak kedvenc helyszíne, ha az Instagram-posztokról van szó egyértelműen a Keresztelő Szent János szobor, amely a tatai Öreg-tónál található. Mintha csak egy teljessége igényével megkomponált mese zárójelenete tárulna elénk.

Keresztelő Szent János szobor

Forrás: Kemma.hu

A 15. Tatai Pataráról mi is beszámoltunk, ahol nyolc nemzet vett részt, 37 hagyományőrző csapattal, köztük magyarokkal, törökökkel, lengyelekkel, csehekkel, németekkel és szlovákokkal. Ők összesen 17 ezer 604 kilométert utaztak, hogy részt vehessenek a törökkori fesztiválon. De milyen lenne, ha mesebeli szereplők lennének?

Tati Patara

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A Tatai Fényes Tanösvényt, valamint a kora hajnali természeti élővilágát is gyakorta bemutatjuk nektek az oldalunkon. A kocsival érkezők Tata belvárosából pár perc alatt juthatnak el a Fényes Tanösvényhez. Gyalog a vártól körülbelül félórás séta, de lehet például biciklit is bérelni – az Öreg-tó partján, az Ökoturisztikai Központban –, és két keréken még számos más látnivaló is kényelmesen megközelíthető.