Tatán sok társasházban van még mindig fatüzelésű kályha, de már egyre több épület csatlakozott a helyi távhőszolgáltatáshoz. Michl József polgármester a Fenntartható Városok „Több, mint zöld!” országos programsorozatának tatai állomásán elmondta, hogy a tatai távhőszolgáltatás a társasházak egy részét, illetve néhány intézményt lát el meleg vízzel és fűtéssel. Ennek üzemeltetése 70 százalékban faaprítékos. Most a szolgáltatást kiadták egy külsös cégnek, aki azon dolgozik, hogy 100 százalékosra emelje a faapríték használatát.

– Az önkormányzat csinált egy kísérleti telepet, hogy az aprítéknak mi magunk ültessünk fát, magunk csináljunk erdőt hozzá. Hiszen van a városnak saját területe is, ahol ez megoldható. Most lesz az első hogy kivágjuk a telepített nyárfákat, ami közvetlen fűtésre szolgálhat. A kísérleti telepnek az adottságait megvizsgálva és a tapasztalatokat mérlegelve pedig lehetőség lenne továbblépni. Amiben viszont mindenképp tovább akarunk lépni, hogy folyamatosan támogatjuk azt, hogy a távhőszolgáltatást a lehetőség szerint minél több tatai igénybe vegye – magyarázta Michl József, aki elárulta, hogy korábban próbáltak már nagyáruházat is rávenni, hogy a távhőszolgáltatást válassza.

– Arra akartuk kényszeríteni, hogy kénytelen legyen a távhőre rácsatlakozni. Azt mondtuk, hogy semmilyen kéményt és egyéb ilyen jellegű eszközt nem tud elhelyezni az épületre. Meg is oldotta, nem helyezett el, viszont a hűtői olyan meleget, annyi hőt termelnek, hogy a hulladékhővel be tudják fűteni az épületet. Így végül is rákényszerítettük őket, hogy egy energiatakarékos jó megoldást válasszanak. Reméljük, hogy ez a jövőben is vagy így marad, vagy pedig igénybe veszik a távhőszolgáltatást – összegezte a polgármester.