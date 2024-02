A vérében van a malmok szeretete Tamás Péternek, aki kisgyerekként a család egykori malmának történetein nőtt fel. Ma pedig az országban egyedülállóként újulnak meg kezei alatt a több száz éves malomszerkezetek. Tatán két malom újjászületésé is az ő nevéhez köthető: az egykori Kalló-malom, vagyis a Malom és Kacsa, illetve a tavaly átadott Malomkertben álló Jenő-malom szerkezetein is dolgozott a restaurátor.

Tamás Péter restaurátor modern molnárként a Malom és Kacsa, illetve a Jenő malom szerkezetén dolgozott

Forrás: Beküldött

Még az iparosodás előtt a molnárok feladata volt a malmok építése, karbantartása, később a különböző szakmák, gépészek, ácsok, lakatosok, bádogosok, asztalosok közös munkája nyomán születtek meg az épületek. Tamás Péterrel ez az évszázadokkal ezelőtt kihalt szakma, a molnár éledt újra.

A malomrestaurátor a Kemma.hu-nak elárulta, hogy már általános iskolában rabul ejtették a hatalmas malomkerekek. A régi családi malom épülete akkor még állt, illetve a vízikereke is megvolt. Ezt ment dokumentálni Wöller István, aki a Veszprém vármegyei malmok kutatásával foglalkozott. Az ő történetei, annyira elvarázsolták a 12 éves fiút, hogy édesanyja fényképezőgépét kölcsön kérve elkezdte járni ő is a környékbeli malmokat, hogy fotókat, feljegyzéseket készítsen róluk.

A restaurátor apránként tanulta meg az évszázadokkal ezelőtt kihalt mesterséget

− Először furcsán néztek rám, hogy mit keres itt ez a fiatal gyerek. De idővel megismertek és már sikerült összegyűjtenem pár eszközt is, amit hazavittem és otthon szépen felújítottam. Szétszedtem, majd elemeztem az alkatrészeit. Lassan végül összeállt a fejemben, hogyan is néz ki a malom a vízikeréktől kezdve a malomkőig − kezdte a történetét Péter, akinek különleges hobbiját kezdetben szülei is furcsállották. Az elkövetkező évek során saját szorgalmából és a régi jegyzetek, tervek alapján tanulta meg, miként működnek ezek az évszázados szerkezetek és hogyan kell őket újjáépíteni. Közben faipari technikus és gépészmérnök végzettséget is szerzett, ami alapot adott számára, hogy a tudása és a elhivatottsága együtt a vízimalmok szakértőjévé tegye. Munkája során több, hasonló érdeklődésű emberrel is találkozott, akikkel együtt dolgozva a tervezéstől kezdte a kivitelezésen keresztül mindent meg tudtak már valósítani.

A tatai Jenő malom kerekét is Tamás Péter készítette

Forrás: Beküldött

Komárom-Esztergomban először egy naszályi malomszerkezet felújítására kérték fel még 2006-ban. Majd a 2020-ban a tatai Kalló-malom, a mai Malom és Kacsa derékban csapott vízikerekét és zsilip rendszerét készítette el. Munkáját látva, a tatai önkormányzat kérte fel a Jenő-malom felújításához. Péter elárulta, hogy a tatai malom teljes szerkezete hiányzott, így mindent újjá kellett építeniük.