Bár nincsen tengerünk és magashegység sem szeli keresztül az országot, ennek ellenére is van annyi látnivaló és természeti érték itthon, melyeket érdemes felkeresni. Nem véletlen, hogy a turizmus kiemelten fontos ágazatnak számít a magyar gazdaságban, egyáltalán nem mindegy, hogy a belföldi vendégek mellett hányan jönnek külföldről és hogy mekkora összegeket költenek el nyaralásaik során. A gazdasági szegmens erősítése érdekében az elmúlt években átfogó kampányok is indultak, a cél pedig az, hogy minél nagyobb számban megszólítsák a külföldieket. A Magyar Turisztikai Ügynökségtől az előző év értékelése mellett azt is megtudtuk, melyik településeink kerültek be a TOP 3-ba a vendégéjszakák tekintetében.

Komárom-Esztergom vármegyében erősödött a turizmus. A TOP 3-as listát Esztergom vezeti a vendégéjszakák tekintetében

Az ügynökség szerint érdemes megjegyezni, hogy a járvány következtében kialakult egyfajta ingamozgás a turizmusban. 2022-ben, bár a Covid-járvány miatt bevezetett nemzetközi utazási korlátozások fokozatosan feloldódtak, a legtöbben továbbra is a biztonságosabbnak tekintett belföldi nyaralást választották. Ez „mesterségesen” magas szinten tartotta a belföldi és alacsonyan a nemzetközi forgalmat. Azonban 2023-ban a trend megfordult, akiknek lehetőségük volt, külföldi úti célt választottak maguknak. A belföldi forgalom csökkent a 2022-es magas szinthez képest, miközben a hazánkba érkező nemzetközi turistáknak köszönhetően meredeken kilőtt a külföldi vendégforgalom.