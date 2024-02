A tatai felszín alatti és felszíni vizek aktuális állapotáról is szó esett a város január 31-i testületi ülésén. Ugyanis az erről szóló előterjesztés is szerepelt a napirendi pontok között. A tájékoztatóból többek között kiderült, hogy az elmúlt három évben folyamatosan figyelték Tata vizeinek az alakulását. A teljes, üzemképes monitoring hálózat adatait pedig egy adatbázisban gyűjtik.

A Cseke tó vízhozamáról is sok új információ derül ki az előterjesztésből. Mint írják: a tó üzemeltetése Vízszolgáltatási Szerződés alapján történik.