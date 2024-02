Többnyire a hitelfelvétel volt az, ami mellett többen nem tudtak szó nélkül elmenni, de nem ez volt az egyetlen új tétel a sorok között. Abban viszont egyetértett mindenki, hogy a civil támogatások közé külön sorként került be az Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar 6 milliós támogatása.

Mint azt a városi honlap is megírta, az együttest a 2000-es évek elejéig támogatta a Vért, mind anyagi forrással, mind a próbaterem biztosításával. A bányabezárást követően ezek a támogatások is megszűntek. A Bányász Klub Alapítvány a Bányász Klub 2012-es megnyitását követően a zenekarnak továbbra is biztosítja a helyszínt a próbák megtartásához. Ezen felül azonban a zenekar csak pályázatokból, illetve fellépési díjakból tudja fedezni a működését.

A támogatástól független, hogy a zenekar továbbra is közreműködik a május 1-jei és bányásznapi ébresztőn, miként ez már hagyomány. Természetesen nem maradhatnak el a bányásznapi programok sem, valamint a Nemzeti Összetartozás Napján és a jubileumi rendezvényeken is jelen voltak és lesznek a jövőben is. Ezeken felül az együttes tavasszal is készül egy koncerttel a városlakóknak.